2 февраля 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины выдала первую в лицензию на производство деятельности по организации и проведению азартных игр в сети интернет. Онлайн-казино Cosmolot первым доказало техническую и юридическую благонадежность, выполнив требования регулятора.

Чтобы выдать первую лицензию, Комиссии понадобилось меньше месяца. Напомним, 21 декабря 2020 Кабинет Министров Украины утвердил условия лицензирования в сфере организации и проведения азартных игр, согласно закону Украины "Про государственное регулирование деятельности касательно организации и проведения азартных игр". На основе постановления Кабмина 30 декабря Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей начала работу.

CEO Cosmolot Сергей Потапов прокомментировал данное событие: "Получение лицензии — важный шаг. Путь к легализации был долгим, но создание "белого" рынка того стоит. Огромное спасибо команде: несколько месяцев ребята жили этим днем. Стоит отдать должное Комиссии — здорово, когда госорган работает быстро и четко. Cosmolot призывает индустрию "выходить на свет". Казино — это вид развлечений. Мы делаем его понятным и безопасным".

По словам Сергея Потапова, первая в стране лицензия — это символ, в который Cosmolot будет вкладывать как можно больше конкретики. В ближайших планах казино: улучшение опыта пользователя с продуктом и изменение восприятия азартных игр в Украине.

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Автор: УНИАН