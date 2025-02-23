Отмечается, что на рынок будут влиять два важныхз фактора.

Война имеет огромное влияние на рынок недвижимости в Украине. Цены на жилье продолжат расти, но постепенно.

Гендиректор Корпорации Недвижимости РИЭЛ Ростислав Мельник в комментарии Finance.ua отметил, что ближайшие годы не принесут резких изменений цен на недвижимость, рост будет умеренный – в пределах 15-20%.

При этом он указал, что рынок недвижимости продолжит сталкиваться с серьезными вызовами:

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большое количество недостроев, ставших следствием войны и экономического кризиса;

изменения в градостроительном законодательстве, в частности, усложнение процедур изменения целевого назначения земельных участков для жилищного строительства, которые были введены в январе 2024 года.

На этом фоне спрос на жилье будет расти после завершения войны, что повысит напряженность на рынке.

По словам Мельник, для стабильного развития рынка недвижимости в Украине необходимо упростить бюрократические процедуры и создать условия для активного развития строительства, а также привлекать международные инвестиции для поддержки строительной отрасли.

Рынок недвижимости в Украине - последние новости

За шесть лет стоимость строительства выросла в среднем на 200%. Эксперт рассказала, что в 2024 году соотношение количества новых ипотечных кредитов к количеству договоров купли-продажи жилья превысило довоенные показатели.

Кроме того, риетло спрогнозировала, что изменится после войны. Из-за большого количества внутренних переселенцев на Ивано-Франковщине, Львовщине, Буковине, Закарпатье продолжается "строительный бум". Между тем в восточных, южных областях спрос на жилье мал из-за близости линии фронта.

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