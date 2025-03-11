Украина переходит на новую систему тарификации акцизов, приближая ее к правилам Европейского союза.

С 1 апреля в Украине будет увеличен акцизный сбор для производителей и импортеров табачных изделий. Соответствующий законопроект уже передан на подпись президенту, пишет "Телеграф".

Отмечается, что в случае одобрения закона президентом, ставки акциза на табачные изделия будут привязаны к курсу евро. При этом акцизный налог на 1000 сигарет вырастет с нынешних 57,4 евро до 78 евро. Таким образом, в конечной цене каждой пачки сигарет акцизный сбор составит не менее 78 грн (это по сегодняшнему курсу НБУ), что на 40 грн больше, чем сейчас.

Таким образом, если сейчас сигареты с фильтром медиум класса стоят около 100-104 гривен за пачку, то с новым акцизом, который вводится с 1 апреля, они будут стоить уже около 140 гривен. В целом же по рынку среднее подорожание составит около 28%.

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Как писал УНИАН, за последнее время в Украине немного снизилась стоимость аренды однокомнатных квартир. Самыми дорогими городами в этом плане остаются Львов, Ужгород и Киев, а самыми дешевыми - Николаев, Запорожье и Харьков.

Также мы рассказывали, что в течение последней недели самые популярные в Украине овощи немного подешевели. В частности несколько снизились цены на морковь и картофель. Однако томаты и перец наоборот дорожают.

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