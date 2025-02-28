Это реакция рынка на новые тарифы и общую геополитическую неопределенность.

В пятницу, 28 февраля, Bitcoin рухнул на 25% относительно исторического максимума, который можно было наблюдать после инаугурации президента США.

Как сообщает Bloomberg, за последние сутки криптовалюта потеряла более 7%, упав до самого низкого уровня с начала ноября 2024 года. По состоянию на утро цена Bitcoin составляла менее 79 долларов, однако впоследствии она несколько восстановилась, поднявшись до 81 доллара. Отметим, что Ether, Polkadot и XRP также упали в пятницу более чем на 7%.

По словам специалистов, обвал криптовалюты стал ответом рынка на опасения относительно новых тарифов Трампа и общую геополитическую неопределенность.

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"Последний раз мы наблюдали такие настроения в 2022 году", - заявил главный исполнительный директор BTC Markets Pty Ltd Кэролайн Боулер.

Таможенная политика Трампа

Напомним, недавно новоизбранный президент США анонсировал новые пошлины против нескольких стран. Как сообщается, с 4 марта будут введены ограничения на импорт из Канады и Мексики. Кроме этого, Трамп планирует удвоить 10%-ную пошлину на импорт из КНР.

Президент добавил, что импортные пошлины заставят другие страны прекратить незаконный оборот запрещенных наркотических препаратов, таких как фентанил.

Также американской лидер заявил, что страны Европы столкнутся с пошлинами в 25%. Глава Белого дома подверг критике сам блок, заявив, что его "создали для того, чтобы навредить Соединенным Штатам".

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