В заявлении Министерства обороны говорится, что беспилотники были закуплены для обучения украинских новобранцев.

Военные и полиция Великобритании используют беспилотники, произведенные китайской компанией, которая попала под санкции британского правительства за поставки оружия России.

Как пишет Bloomberg, компания Autel Robotics Co., мировой производитель коммерческих беспилотников из Шэньчжэня, Китай, попала под санкции Великобритании на прошлой неделе. Отмечалось, что компания "участвует в дестабилизации Украины", поставляя Москве товары и технологии, "в частности, системы беспилотных летательных аппаратов и сопутствующие аксессуары".

В то же время 20 октября, канцлер казначейства Рейчел Ривз была сфотографирована управляющей дроном компании Autel Evo Max на тренировочной площадке британской армии. Кроме того, полицейские силы Ноттингемшира и Уилтшира также используют беспилотники Autel.

Видео дня

Как отмечает издание, Минобороны и полиция Британии не нарушали закон поскольку приобрели свои беспилотники до введения санкций.

"Тем не менее, информация о том, что правительство использовало технологии китайской компании, на которую затем решили наложить ограничения из-за того, что она поставляла оборудование в Россию, иллюстрирует трудности, с которыми сталкиваются западные страны при введении санкций, чтобы помочь Украине", - говорится в статье.

Министерство обороны Великобритании заявило, что больше не будет закупать беспилотники Autel.

При этом в заявлении министерства говорится, что беспилотники "были закуплены для обучения украинских новобранцев, в первую очередь для воспроизведения угрозы, с которой они столкнутся от российских беспилотников". В ведомстве отказались сообщить, сколько беспилотников было закуплено и для чего еще они использовались.

Ранее Autel попала под экспортные ограничения со стороны США, поскольку "участвовала в поставках контролируемых товаров в Россию после вторжения России в Украину", а также пыталась купить американские технологии, которые китайские военные могли бы использовать в беспилотниках. До этого заявления беспилотники компании также использовались различными полицейскими департаментами США.

Согласно июльскому отчету аналитического центра Atlantic Council, Autel контролирует 7% мирового рынка беспилотников и является брендом номер два, экспортирующим беспилотники из Китая в Россию.

Санкции против Китая

В октябре Министерство финансов США объявило о введении санкций против одного физического и трех юридических лиц, в частности, из Китая, так как они причастны к производству российских ударных дальнобойных БПЛА "Гарпия".

В свою очередь Китай заблокировал поставки аккумуляторов для крупнейшей компании-производителя беспилотников в США Skydio, которая также поставляет дроны для украинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: