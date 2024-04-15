Россиянин отрицает сотрудничество с российскими спецслужбами и уже год пытается обжаловать это решение в суде.

Чешские власти, работающие над передачей боеприпасов для Украины, планируют депортировать гражданина России Александра Степанова,проживающего в Чехии на протяжении почти двух десятилетий, из-за его предполагаемых связей с российскими дипломатами и потенциальной угрозы для безопасности страны, пишет Deník N.

С 2018 года Степанов возглавляет Координационный совет объединений российских соотечественников в Чехии. Чешские власти указывают на его взаимодействие с российскими дипломатами, участвовавшими в так называемом "рициновом скандале" в 2020 году, когда один из дипломатов пытался через анонимное сообщение обвинить своего коллегу в попытке убийства пражских политиков с использованием яда. Данная история была признана вымышленной, а упомянутые дипломаты были высланы из страны.

Степанов отвергает обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами и на протяжении года пытается добиться отмены решения о депортации через суд. Решение о лишении его постоянного проживания было принято на основании конфиденциальной информации от чешской Службы безопасности информации (BIS), которая в прошлом выражала обеспокоенность по поводу интереса России к российским соотечественникам в Чехии.

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В частности, BIS указывала на попытки России маргинализировать антикремлевски настроенных экспатриантов и усилить влияние поддерживающих российское правительство организаций.

Кто еще планирует депортировать россиян

Власти Латвии намерены депортировать примерно 800 граждан России. Перечни лиц, которым запрещено пребывание в стране, уже были предоставлены службе пограничного контроля.

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