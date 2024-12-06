На ТИЭНы повышение акциза будет меньше, чем на сигареты.

Будет происходить повышение акциза не только на сигареты, но и на табачные изделия для электронного нагрева - ТИЭНы. Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев на брифинге.

"Повышение акцизов на сигареты будет происходить быстрее, чем повышение акцизов на ТИЭНы. Разница будет составлять где-то примерно 20%. Это позиция Минфина, которую мы поддержали на комитете. Она обосновывалась тем, что рынок ТИЭНов является полностью белым и там нет ""пахотной составляющей". Также перетоки в ТИЭНы выгодны государству, потому что они повышают поступления в государственный бюджет. Также это международная практика и МВФ, которые считают, что между этими двумя продуктами должна быть определенная разница", - отметил он.

Нардеп не исключил возвращения к вопросу о пересмотре этих ставок в будущем, но не думает, что это произойдет в ближайшие полгода. Гетманцев отметил, что парламент повысил акцизы на табак.

Видео дня

"С нового года вырастет стоимость пачки сигарет примерно на 40 гривен и все деньги пойдут на армию. Законопроект содержит график повышения акцизных ставок до 2028 года, доводя их до 90 евро за тысячу сигарет. Это наше обязательство перед ЕС, которое мы реализовали", - подчеркнул Гетманцев.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о повышении акцизов на табачные изделия. Законопроект №11090 во втором чтении поддержали 237 депутатов. Народный депутат Ярослав Железняк отмечал, что в следующем году пачка сигарет вырастет где-то на +40 грн, или даже больше, потому что акцизы этим законом будут привязаны к евро и постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: