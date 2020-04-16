Бизнес-ассоциация предупредила о возможном подорожании техники для украинцев

Европейская Бизнес Ассоциация призывает Кабмин приостановить до конца года действие закона о коллективном управлении в сфере авторского права.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призывает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства приостановить до конца года действие Закона «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав», которым предусматривается уплата бизнесом организациям коллективного управления процента от стоимости определенных видов техники.

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Об этом сообщила пресс-служба ЕБА.

По информации ассоциации, данные организации коллективного управления, аккредитованные Минэкономики, в частности, Украинский музыкальный альянс и Всеукраинское агентство авторских прав, уже обнародовали предварительные тарифы для уплаты отчислений в размере от 0,44% (для телевизоров) до 4,71% (принтеры) от стоимости оборудования.

В ЕБА подчеркнули, что предлагаемые отчисления являются слишком высокими и приведут к повышению стоимости такого оборудования для украинского потребителя, и дальнейшему росту в Украине теневой экономики.

Кроме этого отмечается, что в связи с закрытием магазинов и ряда производственных мощностей из-за карантина почти по всему миру, индустрия бытовой техники и электроники несет существенные экономические потери, и поэтому введение дополнительного сбора с производителей техники может существенно осложнить или даже сделать невозможным деятельность законопослушных компаний.

Также ЕБА призывает отсрочить начало переговорного процесса между бизнесом и организациями коллективного управления касательно этой проблемы, которое первоначально было запланировано на 14-15 апреля.

«Ситуация осложняется тем, что в связи с карантином и ограничительными мерами производители имеют очень ограниченную возможность участвовать в этих переговорах. Как, собственно, вчера и произошло. В мероприятии не смог принять участие ни один представитель от бизнеса. Поэтому, на мой взгляд, такую ситуацию нельзя считать переговорами. А действительно реальные переговоры стоит отложить до завершения ограничительных мер на собрания», - цитирует пресс-служба слова менеджера комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации Виктории Куликовой.

Как сообщал УНИАН, Закон «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав» был принят Верховной Радой 15 мая 2018 года и вступил в силу 22 июля того же года. Закон предусматривает функционирование специальных организаций коллективного управления имущественными правами. Согласно закону, организации получают доход от прав в виде процента от стоимости определенных товаров как вознаграждение за использование объектов авторского права.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация - некоммерческая организация международного бизнеса в Украине, основанная в 1999 году. Объединяет более 900 европейских, украинских и международных компаний.