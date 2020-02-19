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Ходаковский уволился с должности заместителя Маркаровой - депутат

13:19, 19 февраля 2020
Разное
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В команде Маркаровой произошли кадровые изменения / фото УНИАН

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства.

"Ходаковский Павел Викторович уволился с должности заместителя министра финансов по собственному желанию", - написал депутат, комментируя ход заседания правительства.

Справка УНИАН. Кабинет министров утвердил Павла Ходаковского в должности заместителя министра финансов Украины 25 сентября 2019 года. Он курировал вопросы налоговой и таможенной политики, противодействия легализации денег, надзор за налоговой и таможенной службами, создание Бюро финансовых расследований.

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