Ходаковский уволился с должности заместителя Маркаровой - депутат

Павел Ходаковский курировал надзор за налоговой и таможенной службами.

Заместитель министра финансов Украины Павел Ходаковский уволился с занимаемой должности по собственному желанию.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства.

"Ходаковский Павел Викторович уволился с должности заместителя министра финансов по собственному желанию", - написал депутат, комментируя ход заседания правительства.

Справка УНИАН. Кабинет министров утвердил Павла Ходаковского в должности заместителя министра финансов Украины 25 сентября 2019 года. Он курировал вопросы налоговой и таможенной политики, противодействия легализации денег, надзор за налоговой и таможенной службами, создание Бюро финансовых расследований.