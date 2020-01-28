Philips перестанет выпускать бытовую технику

Этот бизнес не вписывается в стратегическое видение компании как лидера в сфере медицинских технологий.

Royal Philips объявила, что намерена продать свой бизнес по производству бытовой техники.

Читайте такжеПрототип совместной консоли Sony и Nintendo продадут на аукционе

Компания выделит бизнес в отдельную юридическую структуру внутри Philips Group. Этот процесс займет от 12 до 18 месяцев. После чего Philips намерена найти покупателей для этого подразделения, сообщает kommersant.

«За последние годы мы значительно улучшили показатели подразделения бытовой техники, которое стало важной частью Philips. Тем не менее этот бизнес не вписывается в стратегическое видение нашей компании как мирового лидера в сфере медицинских технологий», - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Франса ван Хоутена.

По итогам 2019 года производство бытовой техники принесло Philips выручку в размере 2,3 млрд евро. В целом компания завершила год с показателем выручки 19,5 млрд евро и чистой прибыли 1,17 млрд евро (+6,5% по сравнению с 2018 годом).