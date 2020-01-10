Суд Швейцарии обязал Россию выплатить компенсацию украинским фирмам

Компенсацию предстоит выплатить за убытки, понесенные компаниями в результате конфискации их активов в Крыму после аннексии полуострова Россией весной 2014 года.

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков (около $82,1 млн) 12-ти украинским компаниям.

Как сообщает Swiss Info, компенсацию предстоит выплатить за убытки, понесенные компаниями в результате конфискации их активов в Крыму после аннексии полуострова Россией весной 2014 года.

В двух решениях, опубликованных 9 января, суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года. В одной из апелляций российская сторона утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма.

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Она также заявляла, что аргументы украинских фирм, утверждавших, что они в данном случае подпадают под действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, неприменим. Согласно этому договору Россия и Украина не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

По мнению Федерального суда в Лозанне компетенцию Международного арбитражного суда (в Женеве) нельзя ставить под сомнение. Она уже была подтверждена на предыдущем слушании в октябре 2018 года, на котором суд также отклонил аргумент России о соглашении 1998 года.

За возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний.