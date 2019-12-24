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Минцифры запустит курс повышения цифровой грамотности украинцев

12:20, 24 декабря 2019
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом во время презентации проекта заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы запускаем его 21 января. Я скажу, что это самый лучший, самый эффективный курс в мире", - сказал он.

По словам Федорова, реализовывать проект будут не только с помощью онлайн-платформы министерства.

"Только с помощь онлайн-платформы это сделать невозможно. Потому мы в следующем году будем массово открывать образовательные хабы офлайн, где каждый человек сможет реализовать свое право на бесплатное цифровое образование", - сказал он.

Министр надеется, что через несколько лет такие хабы появятся в небольших городах и поселках.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в течение трех лет хочет значительно повысить уровень цифровой грамотности как минимум шести миллионов украинцев.

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Теги: #Кабмин#компьютер