Нардеп Лопушанский пытается рейдерскими методами отбить у новых владельцев принадлежавший ему до 2014 года "Royal Congress Hotel"

Экс-владелец "Royal Congress Hotel" никак не хочет распрощаться с объектами, которые оказались в залоге у "Еврогазбанка", и сейчас пытается мошенническими методами "вырвать" уходящий объект у нового обладателя.

Депутат парламентской фракции экс-президента Порошенко Андрей Лопушанский, бывший отельер и девелопер, с помощью сомнительных схем с привлечением "черных" регистраторов, нотариусов и судей пытается вернуть контроль над осколками своей бизнес-империи, которая после банкротства "Еврогазбанка" в 2014 году перешла под управление Фонда гарантирования вкладов физлиц и новым обладателям права требования.

Как сообщают СМИ, сейчас Андрей Лопушанский, кум экс-владельца "Еврогазбанка" Алексея Ивченко, пытается вернуть контроль над утраченным в 2014 году киевским отелем "Royal Congress Hotel" на ул. Малогвардейской, 32 общей площадью 18 600 квадратных метров.

"В апреле 2019 года, постоянно отбивая многолетние судебные атаки должника, ФГВФЛ продает на публичных торгах в системе "Prozorro.Продажі" право требования "Еврогазбанка" по кредиту, который обеспечен залогом в виде принадлежащего Андрею Лопушанскому киевского "Royal Congress Hotel" на Малогвардейской, 32. Правопреемником права требования, вполне очевидно с целью взыскания долга или объекта ипотеки, становится финансовая компания "Горизонт", абсолютно не связанная ни со структурами депутата, ни с экс-владельцем банка-банкрота. В июле 2019 года законный обладатель права требования по кредиту финансовая компания "Горизонт" реализует свое законное право ипотекодержателя - регистрирует за собой право собственности на отельный комплекс. Но должник, пять лет успешно воевавший против ФГВФЛ, не сдается: с использованием "черных" регистраторов и нотариусов старый владелец "Royal Congress Hotel" проводит незаконные регистрационные действия с недвижимостью отеля. В их результате финансовая компания "Горизонт" теряет право собственности на гостиничный комплекс. А "Royal Congress Hotel", согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, оказывается в собственности британской компании Лопушанского", - рассказали авторы расследования.

"Международная компания по управлению недвижимостью" с британской регистрацией (W1T 7PD Лондон, КвинсХаус, 180 Тоттенхэм Корт Роуд, помещение 12, 2-й этаж; номер регистрации компании 11350869), еще многократно будет всплывать в расследовании дел Ивченко и его кума Лопушанского, ей следует уделить отдельное внимание: она выполняет в схемах вывода залогов из "Еврогазбанка" роль зарубежной прокладки-держателя активов, чтобы сделать их недоступными для кредиторов. Эта же структура использовалась для вывода залоговой недвижимости в противостоянии должников банка против ФГВФЛ, а впоследствии и против правопреемников права требования, которое Фонд продал с аукциона.

"Вполне очевидно, что предыдущий владелец "Royal Congress Hotel" никак не хочет распрощаться с объектами, которые оказались в залоге у его кума Алексея Ивченко в "Еврогазбанке", и сейчас пытается мошенническими методами "вырвать" уходящий объект у нового обладателя права требования - финансовой компании "Горизонт". Но пока что результатом всех этих манипуляций бывшего собственника, менеджмента банка и родственных им должников, стали 63 заявления от ФГВФЛ в правоохранительные органы о совершении уголовных преступлений должностными лицами "Еврогазбанка", должниками и связанными лицами на общую сумму 3, 38 миллиарда гривень, а также 59 исков Фонда о взыскании задолженности по кредитным договорам на общую сумму 5,11 миллиарда гривень. Основная масса дел уже дошли до стадии исполнительного производства", - подытожили авторы расследования.