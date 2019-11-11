Кабмин планирует улучшить сервис предоставления админуслуг

Изменения призваны уменьшить неэффективность процессов, которые имеют сегодня место во многих государственных и местных органах.

Кабинет министров определил важнейшие стандарты предоставления административных услуг, особенно в регионах.

Читайте такжеУкраинцам до конца года обещают еще 60 электронных услуг

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время Согласительного совета в Верховной Раде, сообщила пресс-служба правительства.

"Есть определенные стандарты, которые мы записали: время пребывания в очереди, время рассмотрения документов, определение 50 приоритетных административных услуг, которые предоставляются гражданам", - подчеркнул он.

Глава правительства также добавил, что районные государственные администрации должны повысить качество своей работы и её эффективность, причем административные услуги должны предоставляться более качественно.

"Предложенные нами изменения базируются на функциональном анализе райгосадминистраций, облгосадминистраций. Там давно есть функции, которые не выполняются, но на бумаге числятся. Поэтому те сокращения, которые мы предлагаем, никоим образом на качестве административных услуг не отразятся. А средства, которые мы сэкономим, будем направлять на улучшение работы", - подчеркнул Гончарук.

Он также добавил, что соответствующие изменения призваны уменьшить неэффективность процессов, которые имеют сегодня место во многих государственных и местных органах.

"У нас избыточное количество функций возложено сегодня на органы государственной власти. Мы сокращаем не людей, мы сокращаем функции", - отметил глава правительства.