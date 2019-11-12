Новый IQOS 3 DUO: за выходные распродали двухнедельный запас

25 октября в Киеве показали новую модель IQOS – IQOS 3 DUO. На презентации говорили не только о новинке. Михалис Александракис, генеральный директор Philip Morris Украина, подвел бизнес-итоги года, рассказал о том, как «чувствует» себя IQOS в Украине и в мире, поделился планами компании.

Предзаказ на новинку открылся сразу же после презентации, а с 1 ноября стартовали продажи в широком доступе. По данным производителя, за первые же выходные после начала продаж раскупили почти двухнедельную партию устройств. Наибольшей популярностью пользуются два цвета – белый и медный из новой лимитированной серии. Теперь в компании всерьез обеспокоены тем, как успеть доставить новую партию IQOS 3 DUO, чтобы хватило всем желающим курильщикам.

Вернемся к презентации нового IQOS и выступлению Михалиса Александракиса.

Что происходит с IQOS в мире: 5 фактов

1. 12 миллионов пользователей IQOS во всем мире

По данным Philip Morris International, количество курильщиков, бросивших сигареты и переключившихся на IQOS, достигло 12 с лишним миллионов по всему миру. В январе 2019 компания рапортовала о 7 млн пользователей. Так что, можно предположить, что к концу декабря количество пользователей IQOS удвоится по сравнению с началом года. Судя по планам компании, 12 млн – это только начало.

«У нас есть амбициозная, хоть и долгосрочная, цель. Мы хотели бы изменить рынок товаров для курильщиков и полностью отказаться от продаж сигарет. Их должны заменить лучшие альтернативы курению – системы нагревания табака, как IQOS и другие технологии, доставляющие никотин. В мире 1 миллиард курильщиков. Так что курильщики, которые уже перешли на IQOS – это только начало длинного пути, который нам предстоит пройти».

Когда Philip Morris International впервые заявили о решении перестроить бизнес так, чтобы полностью отказаться от продаж традиционных сигарет, в это мало кто поверил. Но инвесторские отчеты показывают, что компания не бросала слов на ветер, и упорно движется в заявленном направлении. Доля продаж стиков для систем нагревания табака в портфеле компании уже составляет 7,5% (для сравнения, год назад это было 5%, а до того – меньше 3%).

2. IQOS прошел самую строгую сертификацию в мире и открыл продажи в США

Решения о допуске к продажам продуктов питания, медикаментов, товаров для курильщиков и т.д. в США принимает государственный орган FDA (Food & Drug administration – управление по санитарному надзору за качеством продукции). Требования FDA считаются одними из самых строгих в мире. Поэтому на его решения и рекомендации часто опираются даже в странах, не имеющих никакого отношения к США.

FDA рассматривали заявку IQOS почти 2 года. За это время они инициировали несколько независимых исследований, чтобы подвергнуть серьезной проверке данные и методологию самого производителя. Несколько раз FDA запрашивал у Philip Morris дополнительную информацию – результаты и протоколы экспериментов, рыночные тесты, исследования по обновленным стандартам. По словам Михалиса Александракиса, в общей сложности Philip Morris передал FDA 1,5 млн страниц материалов. Надеемся, что в электронном виде.

Зато в итоге FDA заявили, что IQOS выделяет значительно меньше вредных веществ, чем сигареты, и является потенциально менее вредным продуктом. После чего разрешили продажи бренда в США.

«Мы начали разработку продуктов с потенциалом к снижению вреда в 2008 году. Над исследованиями работала и продолжает работать команда из около 400 ученых из разных сфер. Общие инвестиции в эти разработку так называемых бездымных продуктов для курильщиков уже составили 6 млрд долларов».

3. IQOS официально продается в 51 стране мира

США стали 51-ой страной, где открылись продажи IQOS. Сейчас IQOS доступен практически в любой стране Западной и Восточной Европы, а также в Канаде, США, Японии, Южной Корее, Малайзии, Колумбии, ОАЭ, Израиле, ЮАР, Доминикане и других.

4. Акции Philip Morris International выросли на 16% после запуска IQOS 3 DUO

За месяц с момента глобальной презентации нового IQOS 3 DUO в Токио акции Philip Morris International выросли в цене на 16% и сейчас торгуются на фондовом рынке по 83,44 доллара США за акцию.

5. IQOS запустил международную гарантию по всему миру

С этого года на все устройства IQOS действует гарантия международного образца. Это значит, что при поломке айкоса за границей, заменить его на новый можно будет в любом фирменном магазине бренда. Похвастаться таким сервисом в мире могут разве что Apple и Tesla.

И да, в случае неисправности IQOS не забирают на долгий ремонт в сервисный центр, а просто заменяют на новый. Теперь это можно проделать в любой из 51 стран, где есть IQOS.

IQOS в Украине: 5 фактов

1. 0,5 миллиона пользователей IQOSв Украине

На презентации Михалис Александракис объявил, что в Украине уже 500 тысяч курильщиков отказались от сигарет и перешли на IQOS.

«В Украине в прошлом году у нас было более 200 тыс. пользователей, в этом году этот показатель составил 500 тыс. пользователей».

2. IQOS запущен в 18 городах (до конца года будет еще 5)

IQOS официально продается уже в 18 городах по Украине. Под официально мы подразумеваем – с фирменными магазинами, экспресс-доставкой по городу за 3 часа и сервисным обслуживанием прямо в городе. До конца года компания планирует открыть IQOS Space еще в 5 городах. К списку добавятся Херсон, Ужгород, Луцк, Кременчуг и Черкассы. Во всех остальных городах заказ можно сделать онлайн с доставкой через Новую Почту.

3. IQOS попал в топ-5 запросов Google в категории «покупки»

В конце 2018 Google публиковал ежегодный отчет о самых популярных поисковых запросах в Украине. IQOS оказался пятым по популярности запросом в категории «покупки», обогнав даже айфоны и макбуки.

4. 200 000 подписчиков в чат-боте IQOS в Viber

Одна из «фишек» IQOS в Украине – это автоматизированная поддержка пользователей с помощью чат-бота в Viber. Количество подписчиков бота уже достигло 200 000, пользуется же им приблизительно в полтора раза большее количество человек.

В офисе Viber чат-бот IQOS называют одним из самых успешных примеров поддержки пользователей и бизнес-решений на базе мессенджера. Чат-бот имеет встроенный e-commerce функционал (купить IQOS, аксессуары или стики к нему можно, не выходя из мессенджера), умеет проводить онлайн-диагностику неисправного устройства и оформлять гарантийную замену, прокладывать маршрут к ближайшей точке продаж, выдавать коды на скидку для друзей, делиться инструкциями и видео-мануалами по эксплуатации IQOS.

«Продвинутые инфраструктурные решения – это один из наших ключевых приоритетов. Наш продукт отличается от всего, что существует в мире. Это одновременно и потребительская электроника (IQOS), и классический FMCG (стики для IQOS). Мы не хотим превратиться в неудобную систему медленных сервисных центров. А это требует продуманных и сложных технологических систем. Главное, чтобы они оставались сложными по своей сути, но для пользователей делали взаимодействия с сервисом IQOS простым и удобным».

5. IQOSстал Выбором года 2019

В 2019 году IQOS был назван Выбором года в категории альтернативные устройства для курильщиков. Титул Выбора года присваивается бренду/продукты по результатам ежегодного опроса потребителей, который проводит международная исследовательская компания Ipsos.

Новое поколение устройств IQOS 3 DUO

Каждый год IQOS выпускает на рынок новую модель. В 2017 году это был IQOS 2.4 Plus (в который добавили Bluetooth и устранили баги предыдущей модели), в 2018 – сразу 2 продукта в полностью новом дизайне IQOS 3 и IQOS 3 Multi.

Главным запуском 2019 года стал IQOS 3 DUO. Для новой модели сохранили тот же дизайн, что у IQOS 3, зато апгрейднули начинку и решили самую важную просьбу пользователей. Теперь держатель IQOS можно использовать 2 раза подряд без перерыва на подзарядку.

Само устройство оснастили всевозможными наворотами: NFC-чип, смарт-зарядка за 10 секунд, магнитные крепления и ударостойкий корпус. На простоте использования это не сказалось. Держатель запускается одной кнопкой, о готовности и окончании сеанса IQOS сообщает вибросигналами и световыми индикаторами.

Детальная информация на iqos.ua.

Справка УНИАН. IQOS – это электронная система нагрева табака, принцип работы которой исключает процессы горения, в результате чего в организм курильщика попадает значительно меньше канцерогенных веществ по сравнению с горючими сигаретами.

Устройство нагревает специальным образом, обработанный табак до температуры около трехсот градусов по Цельсию, тогда как температура горения обычной сигареты составляет не менее восьмисот градусов. Этой температуры достаточно для того, чтобы выделился никотиновый аэрозоль, и курильщик ощутил знакомый табачный вкус. В то же время, это позволяет значительно минимизировать риски, ведь еще в середине прошлого века ученые доказали, что основной вред здоровью курильщика причиняет не никотин, содержащийся в табачных листьях, а более 6 тыс. вредных химических соединений, которые выделяются в результате горения сигареты и попадают в организм человека при каждой затяжке.