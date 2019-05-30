В Украине 70% хостелов работают в тени - ассоциация

Владельцы хостелов заинтересованы в легализации их бизнеса.

Только 30% хостелов Украины работают официально, остальные 70% находятся в тени. Об этом на круглом столе, посвященном легализации хостелов в Украине, сообщила глава «Ассоциации хостелов Киева» Елена Моцна.

Читайте также"Сознательный туризм": в киевском хостеле гостей будут приучать сортировать мусор

«На сегодняшний день существует момент, что понятия «хостел» как такового нет вообще. Ни в Жилищном кодексе, ни в Кодексе о туризме. Нас не существует в законодательных актах. Поэтому собственники хостелов оформляют ЧП (частное предприятие – УНИАН) и берут КВЭДы (классификатор видов экономической деятельности – УНИАН) на размещение людей, на временное проживание, и в таком русле работают. Это единственная база, на основании которой хостелы платят НДС. Таких хостелов где-то процентов 30%. Остальные 70% находятся в тени», - сказала она.

По ее словам, в основном в тени находятся квартирные хостелы. Так как сейчас нет законодательной базы, все ссылаются на Гражданский кодекс, согласно которому размещать у себя людей не запрещается.

«Мы заинтересованы, чтобы такое понятие, как хостел, появилось в законах и чтобы были приняты нормативы для регулирования нашей деятельности», - сказала глава ассоциации.

Она отметила, что в Верховной Раде сейчас находятся на рассмотрении два законопроекта о легализации хостелов в Украине. Одним законопроектом предлагается дать определение понятию "хостел" в законе о туризме. Согласно этому законопроекту, хостел - это небольшой туристический отель-общежитие, предназначенный для временного проживания людей, в котором имеется не более пяти номеров и комнат. Он должен содержать не менее двух санузлов и зону для общения гостей, также там должен быть отдельный выход на придомовую территорию или улицу. В многоквартирном доме хостел можно разместить только в случае согласия более 70% собственников квартир.

«Принятие данного законопроекта заставит собственников хостела закрыть свой бизнес или же полностью уйти в тень», - сказала Моцна.

Второй законопроект был разработан при участии владельцев хостелов, и в нем определение хостела устроит всех участников бизнеса, подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, в январе Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроекты, которыми предлагалось введение ограничений на использование квартир в жилых домах в качестве офисов, гостиниц и других заведений временного проживания.

Проект закона разработан с целью определения на законодательном уровне ограничений по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания и усиления ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере.

В частности, данный законопроект предлагал запретить любое использование квартир в многоэтажных домах выше 16 этажей, кроме как для проживания.