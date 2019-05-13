Работникам меткомбината в Днепре пообещали, что предприятие продолжит работу после банкротсва

Завод полностью обеспечен сырьем и ресурсами, но в то же время, есть проблема со стороны кредиторов.

Совладелец корпорации ИСД бизнесмен Сергей Тарута пообещал коллективу Днепровского металлургического комбината, что предприятие продолжит свою работу после проведения процедуры банкротства.

По словам Таруты, завод полностью обеспечен сырьем и ресурсами, но в то же время, есть проблема со стороны кредиторов.

«Она преодолима, и поэтому моя задача – дать уверенность коллективу, что не нужно слушать всякие сплетни и слухи. Завод будет работать, и я абсолютно уверен, и сделаю все возможное, чтобы комбинат больше никогда не останавливался", – заявил Тарута работникам предприятия, сообщает 5 канал.

По словам бизнесмена, проведение банкротства не помешает производственному процессу.

"Это не мешает тому, чтобы завод устойчиво работал, приносил доходы предприятию, тем, кто на нем работает, а сам комбинат развивался", – заявил Тарута.

Напомним, ранее сообщалось, что остановка ДМК в 2017 году могла быть создана искусственно. Согласно информации журналистов, комбинат по указанию генерального директора "Индустриального союза Донбасса" Олега Мкртчана получил средства от ливанского заказчика Рафика Дау, которогов прессе связывают с самим Мкртчаном родственные связи, на производство продукции. Однако, как сообщают СМИ, после их получения они были выведены на кипрский офшор, из-за чего завод остался без оборотных средств, что и вынудило остановить производство, сообщают в своем материале журналисты программы "Особый взгляд" на "5 канале".

Также сообщается, что после проведения схемы по выводу денег, ее организаторы пытаются повесить долги на ДМК.