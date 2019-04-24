"Нафтогаз" с мая повышает цены на газ для промышленности

Максимальные цены на газ для промпотребителей будут подняты на 11,5%, минимальные - на 5%.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 мая повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 5% по сравнению с апрелем – до 7558 гривень с 7188 гривень за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

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Максимальные цены для промпотребителей с 1 мая будут повышены на 11,5% - до 8337 гривень с 7749 гривень за тысячу кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров и "Нафтогаз" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8,247 тысячи гривень за тысячу кубометров с 8,55 тысячи гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.