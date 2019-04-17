Днепровский меткомбинат остановился вследствие искусственного вымывания средств из предприятия - Тарута

Тарута подтвердил факт близких отношений лиц, которых в СМИ называют организаторами схемы.

Остановка градообразующего предприятия Днепровский металлургический комбинат (ДМК) в 2017 году, которая заставила многих жителей покинуть город в поисках работы, а городская власть столкнулась с нехваткой бюджетных средств для выплат социальных платежей, возникла из-за искусственного вывода оборотных средств из предприятия.

Об этом сообщил народный депутат, соучредитель корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергей Тарута в эфире программы "Особый взгляд" на 5 телеканале.

Как сообщают журналисты программы, вокруг ДМК была организована вероятно преступная схема, которая позволила ее организаторам вывести с предприятия около $38 млн, что в итоге привело к остановке комбината. По данным народного депутата Украины, соучредителя корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты, наличие оборотных средств позволило бы не останавливать предприятие.

"С одной стороны блокада (транспортная блокада с временно-оккупированными территориями – ред.), с другой стороны вымывание оборотных средств, и завод остановился. Были бы эти 38 миллионов, конечно же, на них можно было бы купить кокс на стороне, привезти его из Китая или из других стран, и таким образом, возможно, обеспечить работу завода. Но, к сожалению, без оборотных средств этого сделать невозможно. Поэтому если говорить объективно, то здесь наложилось два фактора: и блокада, и вывод этой суммы", – заявил Тарута.

При этом Тарута подтвердил факт близких отношений лиц, которых в СМИ называют организаторами схемы.

Как сообщалось ранее, Днепровский металлургический комбинат по указанию генерального директора "Индустриального союза Донбасса" Олега Мкртчана получил средства от ливанского заказчика Рафика Дау (которого, по информации СМИ связывают с самим Мкртчяном родственные связи – ред.) на производство продукции, однако после их получения они были выведены на компанию с кипрской пропиской, тем самым оставив завод без оборотных средств, что вынудило остановить производство, сообщают в своем материале журналисты. Сейчас компания Рафика Дау требует через суд деньги обратно, что может привести к остановке завода и социального взрыва в городе Каменское, где ДМК является одним из основных мест работы для местных жителей.

"У Мкртчяна были очень близкие отношения с хозяином этой компании Рафиком Дау", – заявил Тарута.

Также стало известно, что сегодня, после смены менеджмента ДМК, комбинат осуществляет экспорт продукции в более чем 20 стран мира и дает 85% всей экспортной выручки города, однако риск стать жертвой коррупции в бизнес-среде и остановиться существует до сих пор, говорится в материале.