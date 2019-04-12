Частная фирма "МИК" продала армии некачественную военную форму на 1,5 млрд грн – СМИ

Сообщается, что качество формы не отвечало стандартам безопасности, военные жаловались, что ткань плавится у костра.

Частная фирма "МИК" заработала 1,5 млрд грн на поставках армии некачественной военной формы по завышенной цене.

Об этом говорится в журналистском расследовании проекта "Стоп коррупции", сообщает "Гордон".

Компания принадлежит бизнесмену Олегу Митрохину и входит в двадцатку поставщиков военной формы. На ее счету 42 тендера на сумму почти 300 млн грн, отмечают авторы сюжета. В 2014 году фирма выиграла тендер Минобороны на закупку летних полевых костюмов и поставила 8 тыс. комплектов на общую сумму 5 млн грн.

Журналисты выяснили, что компания оказалась посредником: фактически военное обмундирование изготавливали предприятия Украинского общества глухих и Надержинщинская исправительная колония, себестоимость одного костюма – 70–130 грн.

"Ткань для пошива указанного военного обмундирования была приобретена у ПАО "Черкасский шелковый комбинат", стоимость стартовала от 25 грн за погонный метр (для изготовления одного костюма используется до пяти погонных метров ткани)", – говорится в выписке из судебного постановления, которую цитируют авторы.

Минобороны продукцию продавали по цене от 462 до 594 грн за комплект, а качество формы не отвечало стандартам безопасности, военные жаловались, что ткань плавится у костра. По словам волонтера Даны Яровой, опасная для жизни форма поставляется до сих пор.

Уголовное производство в отношении ООО "МИК" закрыли, и фирма Митрохина продолжила участвовать в тендерах, в 2018 году она получила почти 1,5 млрд грн прибыли, сказано в расследовании. Со ссылкой на инсайдерскую информацию авторы отмечают, что от этой суммы в бюджет перечислено всего 100 тыс. грн налогов.

По данным "СтопКора", владелец фирмы Митрохин имеет коррупционные связи с Госфискальной службой в Запорожской области, в частности, с первым заместителем начальника управления Юлианной Козаченко. Журналистам не удалось получить комментарий Митрохина – он перестал отвечать на звонки и смс. Редакция направила журналистский запрос в ГФС, сообщили журналисты.