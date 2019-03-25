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Исключение приднестровских металлургов из санкционного списка СНБО назвали провокацией против украинской промышленности

13:16, 25 марта 2019
Промышленность
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Иллюстрация REUTERS

По данным журналистов, «Молдавский завод» в Украине имеет давний интерес. Здесь он скупает дефицитное сырье – металлолом. Перерабатывает и в Украину уже продает готовую продукцию, лишая работы украинские заводы.

По словам председателя комитета ВРУ по промышленной политике Виктора Галасюка: «Это чистая провокация против украинской промышленности, против украинской экономики и против каждого гражданина».

По информации журналистов, часть других компаний с которых сняты санкции, тоже связаны с металлоломом.

«К примеру, ООО «Гуул Дрилл». По данным издания «Лига Нексия», структура занимается незаконным вывозом из ОРДЛО металлолома и различного оборудования для добычи газа. А на оккупированные территории завозит химическую продукцию. Это следует из данных Федеральной таможенной службы. Другие предприятия, исключенные из списка санкций, имеют признаки схемных прокладок. Пять из них зарегистрированы в Ростове-на-Дону, одно - в Симферополе, одно – в Московской области. На чем базируется решение - снять с них санкции, загадка», указывают журналисты. 

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