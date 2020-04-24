НБУ после спада валютного ажиотажа выкупил в свои резервы около $600 миллионов

По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, резервов Нацбанка достаточно, чтобы сглаживать краткосрочные колебания на валютном рынке.

Национальный банк Украины с начала апреля выкупил в свои резервы порядка 600 млн долл., сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-брифинга.

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По его словам, во время пиковых кризисных ситуаций на валютном рынке после 10 марта НБУ продал из резервов более 2 млрд долл. для сглаживания курсовых колебаний.

«После того, как кризис спал и ажиотаж исчез, с начала этого месяца НБУ успел выкупить в свои резервы около 600 млн долл.", - сказал Чурий.

Как сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, который также присутствовал на брифинге, резервы Нацбанка на конец этого года перешагнут отметку в 27 млрд долл., в которые учитываются кредиты от доноров Украины.

«Резервов Нацбанка достаточно, чтобы сглаживать краткосрочные колебания на валютном рынке», - добавил Сологуб.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале НБУ потратил на поддержку гривни 1,4 млрд долл. из резервов.

Чистые международные резервы Национального банка Украины за март 2020 года сократились на 9,5% - до 16 млрд долл.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2020 года составили 24,9 млрд долл., откатившись до уровня на начало года.

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.