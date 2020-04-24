Нацбанк снизит покупку валюты на рынке до $20 миллионов в день

НБУ отмечает, что общий объем продажи валюты предприятиями-экспортерами остается достаточным для удовлетворения спроса как со стороны бизнеса, так и граждан.

Национальный банк Украины (НБУ) уменьшил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке до 20 млн долл. с 50 млн долл. США в день для наращивания международных резервов и намерен при благоприятной ситуации сохранить эту тенденцию до конца третьего квартала текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

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"До конца третьего квартала 2020 года Национальный банк намерен покупать на межбанковском валютном рынке при благоприятной ситуации до 20 млн долл. США в день для наращивания международных резервов. Предыдущий индикатор, действовавший с конца 2019 года, составил 50 млн долл. США в день. Просмотр количественного индикатора связан с уменьшением объема клиентских операций на межбанковском валютном рынке Украины вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на торговлю и инвестиционную активность", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, общий объем продажи валюты предприятиями-экспортерами остается достаточным для удовлетворения спроса как со стороны бизнеса, так и граждан. По данным НБУ, в апреле предложение валюты как на безналичном, так и на наличном сегментах рынка в основном превышает спрос, что позволяет НБУ пополнять международные резервы за счет покупки избыточных объемов предложения валюты в отдельные дни.

"Ситуация на валютном рынке нормализовалась после нескольких недель ажиотажа во второй половине марта из-за новостей о пандемии и карантинных ограничений. С начала апреля предложение валюты со стороны бизнеса и населения преобладает спрос. Хотя рынок в основном балансировался без нашего участия, в отдельные дни на определенные объемы валюты не находилось покупателей и тогда НБУ проводил интервенции по покупке валюты", - цитирует пресс-служба замглавы Нацбанка Олега Чурия.

Отмечается, что индикативний объем покупки валюты в 20 млн долл. не является препятствием для рыночного курсообразования, поскольку составляет менее 5% от среднедневного объема операций на межбанке.

В то же время при необходимости НБУ будет проводить интервенции по продаже валюты в те дни, когда спрос на валюту будет превышать предложение для сглаживания избыточных курсовых колебаний, и не намерен фиксировать курс гривны на определенном уровне.

"Курс и дальше будет определяться балансом спроса и предложения на валюту со стороны всех участников финансового рынка", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с начала апреля выкупил в свои резервы порядка 600 млн долл., тогда как после 10 марта, во время пиковых кризисных ситуаций на валютном рынке НБУ продал из резервов более 2 млрд долл. для сглаживания курсовых колебаний.

В первом квартале НБУ потратил на поддержку гривни 1,4 млрд долл. из резервов.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2020 года составили 24,9 млрд долл., откатившись до уровня на начало года.