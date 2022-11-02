Владелец отмечает, что он не реставрировал лот. Монета была отчеканена в 1996 году.

В Украине нашли монету с редким дефектом. Из-за уникального брака эти 50 копеек стоят 5 тысяч 100 гривень (более 140 долл).

Свою находку продавец уже выставил на аукцион Violity.

Владелец монеты из Коростеня Житомирской области предложил нумизматам монету с двумя аверсами и без реверса.

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Владелец отмечает, что он не реставрировал лот. Монета была отчеканена в 1996 году.

В комментариях нумизматы уже спросили у автора лота, настоящая ли и оригинальная монета. Продавец отметил, что это не подделка и монета оригинальная.

Лот вызвал интерес среди нумизматов. Всего за день им заинтересовались уже более 50 человек.

Аукцион заканчивается 3 ноября.

Коллекционные монеты в Украине

В Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривен за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.

Ранее УНИАН писал, что нумизматы скупают монеты по 50 копеек, каждая из которых может стоить от 9 до 10,5 тысяч гривень.

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