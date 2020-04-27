Резкий обвал: эксперты рассказали об украинских зарплатах после карантина

Вернувшиеся домой трудовые мигранты полностью изменят ситуацию на рынке труда.

После того как Пенсионный фонд пересчитал показатель средней зарплаты за февраль, эксперты сделали прогноз того, что будет с зарплатами дальше.

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Об этом сообщает Сегодня.ua.

"Три эксперта из четырех видят во втором квартале снижение заработков наемных работников", - говорится в сообщении.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает резкого обвала зарплат – более чем на 12% от нынешних средних 10 847 гривень, или до 9,5 тысячи гривень. Снижение средних зарплат будет вызвано простоем на производстве и в сфере сервиса из-за карантина.

С его прогнозом согласен и руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что номинально заработки вырастут за квартал почти на 1 тысячу гривень, до 11,8 тысячи гривень, но по факту из-за неполной занятости, которая может растянуться на два месяца, люди получат на руки примерно 2/3 этой суммы, или менее 8 тысяч гривень. Особенно пострадают госслужащие, которым государство урежет доплаты и надбавки к окладам.

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский оценивает, что уровень средней зарплаты за квартал составит 10,5 тысячи гривень.

"Снижение среднемесячной заработной платы связано с остановкой многих предприятий, падением доходов компаний в период карантина, растущей безработицей и увеличением долгов по зарплате", – добавил эксперт.

Вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский упомянул две противоположные тенденции: рост предложения рабочей силы из-за того, что сотни тысяч трудовых мигрантов вернулись в Украину из-за эпидемии, и сокращение спроса на рабочую силу.

"Власть с марта поставила украинскую экономику на "стоп-кран", – отметил Виктор Скаршевский. – Естественно, что при резком увеличении предложения и таком же резком снижении спроса на рабочую силу на рынке труда зарплаты у большинства работников снизятся. Средняя зарплата после отмены карантина, если это произойдет не позже 1 июня, все же к концу квартала чуть повысится и может составить порядка 11 тысяч гривень/месяц".

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина. Регистрация безработных и назначение выплаты теперь осуществляется с первого дня после подачи заявления, а не с седьмого, как было ранее.

Минимальная помощь по безработице на время карантина увеличена с 650 до 1 тысячи гривень.