В Украине подешевел доллар: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 23 апреля: 100 USD – 2705,36 гривни; 100 EUR – 2941,81 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2705,36 (22 апреля – 2708,15)

100 EUR – 2941,81 (22 апреля – 2935,77)

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,00/27,02 гривни/доллар, к евро – 29,34/29,37 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 22 апреля, осталась на уровне 27,40 гривни за доллар, а стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 6 копеек - до 29,69 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 22 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,08 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного роста снизилась к доллару на одну копейку.