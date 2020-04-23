В Таможенной службе прошли обыски - СБУ и ГБР интересовались символикой ведомства

В декабре 2019 года Таможенная служба провела закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для ведомства стоимостью почти 30 тыс. грн, документы по выполнению которых были изъяты правоохранителями.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) сегодня провели обыски в Государственной таможенной службе из-за разработки символики ведомства.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, в декабре 2019 года Таможенная служба провела закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для ведомства стоимостью почти 30 тыс. грн.

"Сегодня в Гостаможслужбе прошли обыски — представители СБУ и ГБР заинтересовались гербом таможни... "Геральдическая палата "Олекса Руденко и Компаньоны" разработала новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы Украины. Имеются все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, 25 февраля проект новых геральдических знаков был направлен в Министерство финансов на согласование, после чего его должна утвердить Комиссия по геральдике и президент Украины своим указом.

"На сегодня правоохранители изъяли документы по выполнению указанных услуг.

Мы убеждены, что обыски на таможне произошли по надуманному политически мотивированному делу. Впрочем, предоставим полное содействие правоохранительным органам по расследованию этого общественно важного дела, и продолжаем работать", - подчеркнули в пресс-службе.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора 5 июля 2019 года первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов стал руководителем Государственной таможенной службы.

Государственная таможенная служба, которой передали соответствующие полномочия Государственной фискальной службы, официально заработала в Украине с 8 декабря прошлого года.