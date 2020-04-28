В обменниках подешевел доллар: свежие курсы
10:57, 28 апреля 2020Финансы
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Стоимость доллара в столичных обменниках просела до 27,30 гривни, в то же время евро подорожал до 29,65 гривни.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 28 апреля, снизилась на 10 копеек - до 27,30 гривни за доллар.
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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем выросла на 12 копеек - до 29,65 гривни.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,01 гривни за доллар, евро – 29,00 гривни за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 28 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,10 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 4 копейки.
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