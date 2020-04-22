В Раду подали пакет законопроектов, которые помогут культуре пережить последствия карантина – Ткаченко

Среди наработанных решений – введение налоговых льгот, уменьшение арендной платы за имущество и землю и др.

В Верховную Раду на регистрацию подали пакет законопроектов, которые помогут культуре и креативным индустриям пережить экономические последствия карантина.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Александр Ткаченко.

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Законопроекты за три недели разработали представители разных фракций совместно с Министерством культуры и информационной политики. Авторы также учли предложения представителей институтов культуры, креативных индустрий и сферы туризма.

«Среди наработанных решений – введение налоговых льгот, уменьшение арендной платы за имущество и землю, уменьшение НДС на коммунальные услуги, а также рекомендации Кабмина относительно прямой финансовой поддержки», – коротко пояснил Ткаченко.

При этом парламентарий отметил, что эти наработки смело можно масштабировать на весь малый и средний бизнес в Украине.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию агентства Info Sapiens, в результате эпидемии коронавируса и объявленного властями карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки.

Согласно результатам опроса, проведенного цифровым агентством Postmen, более 40% украинцев отметили увеличение расходов во время карантина. Почти половина опрошенных украинцев (47,8%) отметили, что стали работать меньше. 19,9% стали работать больше, а для 32,2% респондентов изменений в работе не произошло.