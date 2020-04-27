Комитет Рады рекомендовал законопроект о банках ко второму чтению - рассмотрели все поправки

Теперь законопроект во втором чтении должен рассматриваться в сессионном зале парламента.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел все поправки к законопроекту о банковском регулировании.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета, заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Рассмотрение всех поправок к закону о банках на комитете завершено! Четыре дня обсуждение рекордного количества поправок - и наш Финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению. Сразу скажу, что все нормы, которые касаются кейса "ПриватБанка" и запрещают возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений", - подчеркнул депутат.

В то же время, сообщил Железняк, "некоторые изменения в тексте закона есть".

Так, в редакции законопроекта ко второму чтению убрали норму об ограничении государственной регистрации. "Вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в закон", - отметил он.

Кроме того, изменены процедуры назначения судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков; судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу этого закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным данным законом.

Также депутаты внесли уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов; технико-юридические изменения, которые "улучшают качество законопроекта".

"Многие изменения, которые улучшили банковское регулирование, не включены в текст закона из-за ограничений согласно 116 ст. Регламента. Но договорились, что в ближайшее время Ольга Белькова внесет соответствующий законопроект", - написал Железняк и добавил, что теперь необходимо ждать решения сессионного зала по дальнейшей процедуры рассмотрения законопроекта.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д), необходимый для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Законопроект предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время документ четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

16 апреля председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что на тот момент в законопроекте о банковском регулировании предлагалось отклонить 4 тысячи 770 поправок.

Всего к законопроекту было подано 16 тысяч 572 поправки.