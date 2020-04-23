В работе онлайн-банкинга "Приват24" произошел сбой
В работе онлайн-банкинга "Приват24" произошел сбой. Об этом сообщается на сайте "Приват24".
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Согласно сообщению, на данный момент ведутся регламентные работы.
«На данный момент существуют трудности при проведении платежей в мобильном приложении и на сайте "Приват 24". Ориентировочное время решения проблемы 16:30», - говорится в сообщении.
В службе поддержки банка отметили, что сбой временный и связан с проведением регламентных работ по обновлению системы безопасности.
Как сообщал УНИАН, количество и объемы банковских операций через приложение онлайн-банкинга Privat24 за первую неделю карантина увеличились на 27%. В то же время количество клиентов, обслуживаемых в оффлайн банковской сети, сократилось на 30-70% в зависимости от региона.
Ранее «ПриватБанк» сообщил, что в течение карантина, введенного властями в рамках мер по противодействию распространения в стране коронавируса, не будет начислять фиксированную комиссию временно прекратившим деятельность из-за карантина торговым предприятиям, которые пользуются POS-терминалами банка.