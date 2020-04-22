В ЕС рассказали, на каких условиях хотят дать Украине 1,2 миллиардов евро

Высокий представитель ЕС заявил, что основная цель новой помощи заключается исключительно в борьбе с коронавирусом.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель заявляет, что предложение Еврокомиссии о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в виде кредитов для борьбы с COVID-19 не оговорена конкретными требованиями.

Об этом Боррель сообщил в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в формате видеоконференции.

В частности, его спросили, предполагает ли новое предложение ЕК о предоставлении макрофинансовой помощи для противодействия коронавирусу десяти странам, в том числе Украину, условия, которые необходимо выполнить для получения средств.

"Что касается условий, которые эти страны должны выполнить для получения помощи для противодействия коронавирусу, - там нет конкретных условий", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что основная цель новой помощи заключается исключительно в борьбе с COVID-19.

"Нет конкретных условий. Только одно заключается в том, что ресурсы будут предоставляться для борьбы именно с коронавирусом", - добавил Боррель.

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Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия одобрила предложение для выделения 3 млрд евро макрофинансовой помощи десяти странам. В частности, Украина должна получить из этих средств 1,2 млрд евро.

Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. ЕК рассчитывает на быстрое одобрение учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020 года или первой половине 2021 года.

В Офисе президента Украины отмечают, что, как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.