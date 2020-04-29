Международный валютный фонд предупредил Банковую о проблемах – СМИ

О рисках относительно внесения изменений в законодательство МВФ предупреждал Офис президента еще неделю назад.

Международный валютный фонд предупредил Киев о пересмотре своих решений в Украине в случае принятия изменений в законодательство о НАБУ.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на письмо главы МВФ в Украине Рона ван Родена к заместителям главы АП Юлии Ковалив и Андрея Смирнова.

Поводом для письма стали «предложенные изменения к законодательству, которые расширят основания для увольнения председателя НАБУ, включив в них решения суда об административном коррупционном правонарушении».

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МВФ считает, что эти изменения сужают независимость бюро и потребуют корректировки новых программ сотрудничества фонда с Украиной.

Издание отмечает, что под описание указанных законодательных инициатив подпадают два проекта, зарегистрированы в Раде в феврале-марте. Законопроекты позволяют уволить действующего руководителя НАБУ Артема Сытника.

Хоть ни один из проектов закона не подан по инициативе Зеленского, Фонд советует ОП повлиять на указанные законопроекты, поскольку их принятие остановит выполнение действующей программы МВФ, объясняют журналисты.

О рисках относительно внесения изменений в законодательство МВФ предупреждал Офис президента еще неделю назад.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов ожидает, что до конца 2020 года Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы перечислит Украине два транша на общую сумму 3,5 млрд долл.

Справка УНИАН.Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.