ЕС и США прокомментировали увольнение глав таможни и налоговой в Украине
Европейский Союз (ЕС) и Соединенные Штаты Америки (США) призывают политическое руководство Украины не рисковать долгосрочными реформами после смены глав Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы Украины.
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Об этом сказано заявлении Представительства ЕС в Украине, опубликованном на странице представительства в соцсети Twitter.
«ЕС и США внимательно следят за назначениями руководителей в таможенной и налоговой службах. Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, которые базируются на заслугах, а также не рисковать долгосрочными реформами, которые поддерживают международные партнеры», - сказано в заявлении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, Кабинет министров Украины обнародовал решения о назначении временных руководителей Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы. Так, исполнение обязанностей председателя таможенной службы временно возложено на заместителя директора департамента обеспечения таможенного оформления ведомства Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя налоговой - на заместителя главы данного ведомства Михаила Титарчука.
24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
Кроме этого, уволены заместители Нефедова Роберт Зелди, Сергей Петухов и Денис Шендрик, а также заместитель Верланова Дмитрий Венцковский.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к уволенным руководителям.
В последнее время работа двух ведомств подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.