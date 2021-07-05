По словам эксперта, мировой опыт показывает, что попытки наполнить бюджет с помощью повышения налогов никогда не приводят к желаемому результату.

Увеличение налоговой нагрузки на бизнес может притормозить рост и развитие украинской экономики.

Об этом заявил политический эксперт Владимир Фесенко, комментируя принятый в первом чтении правительственный законопроект о повышении налогов для бизнеса (№5600), говорится в статье «Повышение налогов для бизнеса. Почему не стоит ждать наполнения бюджета».

«Почему возникла такая инициатива? Это вызвано банальной необходимостью пополнить бюджет после длительного экономического кризиса. Бюджет нужно наполнять, есть необходимость найти деньги. Искать средства за счет увеличения налогов - наиболее легкий путь, но он, как правило, связан с рисками, так как чем больше налоги, тем тяжелее бизнесу. В конечном итоге экономика страны получает негативный эффект», - отметил эксперт.

По словам экономических экспертов, попытки наполнить бюджет с помощью повышения налогов никогда не приводят к желаемому результату, а только, наоборот, загоняют бизнес в угол и способствуют росту теневой экономики, которая и так имеет в Украине угрожающие масштабы. Однако, отмечается в статье, украинские власти с упорством наступают на одни и те же грабли, при том что есть немало примеров других стран, которые в свое время пошли по скользкому пути фискальных методов наполнения бюджета и впоследствии осознали свою ошибку.

В публикации приводится пример Сербии, где в 2012 году правительство приняло решение об увеличении ряда налогов. По их расчетам, это должно было обеспечить экономию около 1,5 миллиарда долларов и сокращение бюджетного дефицита в 2013 году на 3,5% от ВВП.

В частности, правительство Сербии увеличило подоходный налог с 10 до 15 процентов, ставку налога на добавленную стоимость (НДС) - с 18 до 20 процентов, а также акцизы на дизельное топливо, сигареты и сжиженный газ.

Однако, как отмечается, данные реформы не увенчались успехом: по итогам 2012 года инфляция выросла с 11,1% до 13%. Рост инфляции в большей степени стал следствием повышения цен на товары, которые находились под прямым административным контролем правительства (нефть и продукты ее переработки, алкоголь, табачные изделия и другие подакцизные товары). В результате совокупный государственный долг Сербии на конец 2012 года составил 23 миллиарда долларов, или 62,7% ВВП.

Во избежание повторения подобного сценария эксперт Владимир Фесенко советует украинским властям сесть за стол переговоров и найти баланс интересов.

«Искусство государственной политики лежит в балансе интересов. Необходимо искать такой баланс интересов, который был бы оптимальным, чтобы экономика нормально развивалась, чтобы было больше денег именно благодаря развитию, а не просто из-за резкого увеличения налогов», - сказал политолог.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

Верховная Рада одобрила данный законопроект в первом чтении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко