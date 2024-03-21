Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев по поводу инициативы Кабинета министров привязать цену на сигареты к курсу евро посоветовал сначала снизить объем теневого рынка, который из-за практики ежегодного подорожания сигарет на 20% стремительно вырос. Об этом сообщает "24 канал".

"Все, что мы обсуждаем по поводу уравнения ставок с уровнем ставок в ЕС, индексации цен к европейским и т.п. – целесообразно обсуждать, когда наш нелегальный рынок будет меньше хотя бы в два раза, чем сейчас. Иначе, если мы не решим вопрос существенного уменьшения нелегального рынка табака, а будем наоборот что-то повышать – мы получим такой уровень нелегального рынка, который вообще никогда не поборем", – подчеркнул Гетманцев.

Практику ежегодного увеличения цены сигарет на 20% начали внедрять в 2018 году, ссылаясь якобы на условия Соглашения об Ассоциации с ЕС. Тогда объем нелегальной торговли табачными изделиями составил 4,4%. В 2023 году он вырос до критического уровня в 25,7%.

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"Из-за этого только за прошлый год госбюджет страны не получил 23,5 млрд грн. Поэтому любое дополнительное повышение налога будет провоцировать дальнейший рост "тени", - пишет издание.

Текущая инициатива правительства состоит в том, чтобы установить акцизы на табачные изделия в евро. 18 марта Кабмин внес в Верховную Раду соответствующий проект закона. Целью этого, по замыслу, должно стать достижение уровня акцизного сбора в 90 евро за 1000 сигарет.

Вместе с тем издание обращает внимание на фактическое отсутствие требований со стороны ЕС по этому поводу: "Ни в одном документе ЕС, который ратифицировала Украина, нет даже упоминания о достижении отметки в 90 евро ни в 2025 году, ни в 2028, как предлагает правительство" .

Напротив, в практике присоединения стран к ЕС уходило много лет, прежде чем выйти на желаемый рубеж. И текущий уровень доходов людей учитывался не в последнюю очередь.

Что произойдет, если инициатива правительства пройдет парламент, а курс вырастет, например, до 50 – 60 грн./евро, что в условиях войны невозможно, - легко спрогнозировать, поскольку в цене пачки сигарет почти 80% составляют именно налоги.

"Таким образом, первым пострадавшим от непродуманной налоговой политики станет именно правительство, которое не получит денег, на которые рассчитывает. Теневой рынок только поблагодарит, ведь это сделает их бизнес еще более прибыльным", - предупреждают авторы материала.