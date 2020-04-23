"Укроборонпром" задолжал сотрудникам и государству 5 миллиардов гривень

Большая часть предприятий концерна являются убыточными.

Предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", задолжали своим работникам и государству около 5 миллиардов гривень.

Читайте такжеSIPRI: Украина – на 12-м месте в мире по экспорту оружия, больше всего продала Китаю и России

Об этом заявил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаил Морозов, сообщает пресс-служба концерна

"В состав концерна входит 137 предприятий. Более двадцати осталось на оккупированных территориях. Из оставшихся - только 27 обеспечивают почти 90% дохода всего концерна! Еще несколько практически работают на выживание, остальные – убыточны. На сегодня их суммарная задолженность перед государством и сотрудниками предприятий составляет около пяти миллиардов гривень", - цитирует его слова пресс-служба концерна.

Как сообщал УНИАН, по информации заместителя генерального директора концерна Романа Бондаря, который также возглавляет Офис трансформаций "Укроборонпрома", руководство концерна ставит целью объединить свои предприятия в шесть отдельных холдингов, после чего планирует ликвидировать сам концерн.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.