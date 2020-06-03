И теплее, и дешевле: Украине выделят 300 млн евро на улучшение энергоэффективности

Результатами проекта воспользуются 2,5 млн жителей Украины

Европейский инвестиционный банк и министерство развития общин и территорий Украины заключили соглашение о сотрудничестве в сфере предоставления консультационных услуг для подготовки проектов по энергоэффективности общественных зданий в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

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"Грант EPTATF (Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи - ред.) способствует тесному сотрудничеству между ЕИБ и Украиной по повышению энергоэффективности общественных зданий в стране. Проект улучшит условия жизни граждан Украины, обусловит существенную экономию энергии с положительным влиянием на изменения климата и сократит расходы на отопление и зависимость Украины от импорта энергии", - заявил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

Ожидается, что проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине будет подкреплен кредитом в 300 млн евро от ЕИБ и грантовыми взносами Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (Фонд Е5Р) и ЕС в дополнение к консультационным услугам.

Фонд предоставит 150 тыс. евро, чтобы поддержать имплементацию этого соглашения.

Проект повысит энергоэффективность 1 тыс. зданий, преимущественно детских садов, больниц и школ. Он поможет предупредить выбросы более 1 млн тонн двуокиси углерода (CO2). Результатами проекта воспользуются 2,5 млн жителей Украины.

Путем включения мер по борьбе с COVID-19 проект улучшит среднесрочную устойчивость общественных зданий, в том числе больниц, к пандемии.

Как сообщал ранее УНИАН, Минфин отчитался о тратах бюджета на борьбу с коронавирусом. Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств на эти цели на сумму более 3,4 миллиарда гривень.

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