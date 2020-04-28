Украине необходимо внедрить систему отслеживания движения табачной продукции для выполнения обязательств перед ЕС
По данным экспертов табачного рынка для того, чтобы полностью соответствовать взятым Украиной обязательствам в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, необходимо ввести дополнительные механизмы контроля для рынка. Например, внедрение автоматизированной системы отслеживания за движением табачной продукции от производителя до розничной точки (Track & Trace).
Об этом говорится в материале Украинской правды.
Ведь во время тотального локдауна и полной экономической неопределенности разбалансировать рынок очень легко, говорят эксперты.
Только попытка перераспределения торговой маржи на сложном и зарегулированном государством рынке вызвала возмущение крупнейших игроков и риск недополучения доходов в государственную казну.