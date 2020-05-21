Зеленский подписал закон о банках

Документ предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления и урегулирования особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления и урегулирования особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка.

Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы выведения банков с рынка, которые направлены на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворения требований как можно большего числа кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка. Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов.

Реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в области банковского регулирования и надзора, завершить процедуры выведения банков с рынка / ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Закон предусматривает неотвратимость процесса выведения банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

Документ четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

19 мая Верховная Рада отклонила проекты постановлений об отмене результатов голосования за этот закон.