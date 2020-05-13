В Раде спрогнозировали, когда Украина получит почти $2 миллиарда от МВФ

Председатель финансового комитета ВР рассчитывает, что Украина через три-четыре недели получит первый транш МВФ в размере 1,75 млрд долларов. Гетманцев надеется, что второй транш также в размере 1,75 млрд долларов Украина получит до конца года.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассчитывает, что Украина через три-четыре недели получит первый транш Международного валютного фонда в размере 1,75 млрд долларов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гетманцев сказал журналистам перед внеочередным заседанием парламента.

На вопрос, когда Украина получит первый транш от МВФ, он ответил: "Мы рассчитываем (через) три-четыре недели на 1,75 млрд, и затем до конца года еще такая же сумма".

По словам Гетманцева, "в целом сейчас речь идет о программе stand-by на полтора года – 5 миллиардов общая сумма".

Как сообщал УНИАН, правительство ожидает завершить переговоры с МВФ до 15 мая. Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и сфере здравоохранения и может стать резервной, поскольку украинская власть еще не выполнила условия для получения средств по трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл., о которой было договорено в декабре 2019 года.

12 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает до конца мая подписать новый меморандум с Международным валютным фондом. Он выразил надежду, что сотрудничество Украины с МВФ по программе stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.