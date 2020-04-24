Эксперт назвал единственный способ для Украины избежать дефолта

Согласно исследованию Центра экономической стратегии, общая потребность в финансировании бюджета Украины на 2020 год за счет заимствований составляет 643 миллиарда гривень.

Без сотрудничества с Международным валютным фондом и программ финансирования от международных кредиторов Украину ожидает дефолт и годы глубокого кризиса. Об этом заявила заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко в ходе онлайн-конференции.

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"Мы рекомендуем продолжать сотрудничество с МВФ, все возможные программы работы с официальными кредиторами. Все, что можно взять по международной помощи, все нужно взять. Если будет дефолт, и Украина останется наедине с кризисом, это самый худший сценарий, который сейчас себе можно представить", - сказала Репко.

В исследовании ЦЭС, посвященном новому госбюджету, отмечается, что общая потребность в финансировании бюджета Украины на 2020 год за счет заимствований составляет 643 миллиарда гривень.

"Частично эти заимствования уже осуществлены в первые месяцы года, в частности были выпущены облигации на 1,25 миллиарда евро, и по ОВГЗ на внутреннем рынке привлечено в эквиваленте 66 миллиардов гривень. Примерно четверть-пятая часть остальных потребностей в финансировании может быть профинансирована за счет ролловера локальных облигаций в собственности банков (когда погашение старых бумаг сопровождается выпуском новых), но процентные ставки по ним будут повышены", - говорится в исследовании.

Остальные средства, по данным исследования, Украина по базовому сценарию должна одолжить у МВФ, Евросоюза, Всемирного банка, а также выйти на рынки частных заимствований ближе к концу года, когда карантин и кризис, вызванный вирусом, смягчится.

"Профинансироваться очень тяжело. Это без МВФ, без помощи ЕС, без макрофинансовой помощи просто почти нереально. Поэтому без средств МВФ ситуация будет такая, что Украина снова окажется в дефолте, снова получим дефолтный кредитный рейтинг, снова будем делать какие-то реструктуризации, выбираться еще из более глубокого кризиса. Или же Украина продолжит программу с МВФ и останется на периметре европейских развивающихся стран, которые имеют неплохие перспективы", - отметила Репко.

По рекомендациям экспертов ЦЭС, украинскому правительству следует возобновить сотрудничество с МВФ и все возможные программы работы с официальными международными кредиторами. Отмечается, что это единственный дешевый финансовый ресурс, который Украина может привлечь и использовать для борьбы с коронавирусом, выплаты пенсий и зарплат в условиях жесткого экономического кризиса, который разворачивается в мире.

"Привлечь эти средства будет невозможно, если Украина объявит дефолт. В случае дефолта Украина останется один на один с кризисом - возможные потери от такого положения трудно переоценить. Поэтому государству нужно выполнять все взятые на себя обязательства и максимально использовать все возможности международного сотрудничества", - говорится в исследовании.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует получение первого транша финансирования на сумму около 2 миллиардов долларов США во втором квартале текущего года.

По словам главы НБУ Якова Смолия, если правки к закону о банках будут пройдены и документ будет вынесен на голосование во втором чтении, есть вероятность подписания программы с МВФ в мае и ожидание транша в конце мая или в начале июня.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 миллиарда долларов в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.