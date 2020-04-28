В суд подали иск об отмене конкурса на пост главы налоговой

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

В Окружной административный суд Киева подан иск к Кабинету министров и Государственной налоговой службе об отмене проведения конкурсного отбора на пост главы налоговой службы и его заместителя.

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Как сообщили в пресс-службе суда, по мнению истца, имя которого не называется, отбор на указанные должности объявлен с нарушениями законодательства, а условия и форма отбора не соответствуют формальным критериям и нарушают права других потенциальных участников.

Также истец требует принять меры обеспечения иска и до вынесения решения по существу запретить Минфину и налоговой службе совершать какие-либо действия по отбору главы налоговой и его заместителя, а именно проводить собеседования, вносить представление о назначении и заключать контракт.

"Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, а также ряд их заместителей.

После этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к уволенным руководителям.

В тот же день правительство объявило конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы, отбор кандидатов был запланирован на 28 апреля.

В последнее время работа двух ведомств подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.