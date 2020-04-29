Суд заблокировал проведение конкурса на должность главы налоговой службы

Окружной админсуд принял решение рассматривать данное дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 26 мая 2020 года.

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об отмене решения правительства относительно объявления отбора на замещение вакантных должностей главы Государственной налоговой службы Украины и его заместителя.

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Как сообщает пресс-служба суда, суд принял решение рассматривать данное дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 26 мая 2020 года.

"Рассмотрев заявление об обеспечении иска, поступившее в суд вместе с иском, суд отказал в его обеспечении", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что истец просил суд до вступления в законную силу решения по делу запретить налоговой службе и Минфину совершать действия по отбору кандидатов на должности главы налоговой и его заместителя, а именно - проводить собеседования, вносить представление субъекту назначения и заключать контракт.

Вместе с тем, 28 апреля суд зарегистрировал еще два таких же иска, которые также поступили вместе с заявлениями об обеспечении иска.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административным делам и наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска", - добавили в суде.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, а также ряд их заместителей.

После этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к уволенным руководителям.

В тот же день правительство объявило конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы, отбор кандидатов был запланирован на 28 апреля, однако в Окружной админсуд поступил иск об отмене данного отбора.

В последнее время работа двух ведомств подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.