цей матеріал доступний українською

Суд заблокировал проведение конкурса на должность главы налоговой службы

13:42, 29 апреля 2020
Финансы
150 0
Иллюстрация REUTERS

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об отмене решения правительства относительно объявления отбора на замещение вакантных должностей главы Государственной налоговой службы Украины и его заместителя.

Читайте такжеБывшие фискалы Януковича и Клименко: СМИ назвали 6 претендентов на должность главного налоговика страны

Как сообщает пресс-служба суда, суд принял решение рассматривать данное дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 26 мая 2020 года.

"Рассмотрев заявление об обеспечении иска, поступившее в суд вместе с иском, суд отказал в его обеспечении", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что истец просил суд до вступления в законную силу решения по делу запретить налоговой службе и Минфину совершать действия по отбору кандидатов на должности главы налоговой и его заместителя, а именно - проводить собеседования, вносить представление субъекту назначения и заключать контракт.

Вместе с тем, 28 апреля суд зарегистрировал еще два таких же иска, которые также поступили вместе с заявлениями об обеспечении иска.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административным делам и наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска", - добавили в суде.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, а также ряд их заместителей.

После этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к уволенным руководителям.

В тот же день правительство объявило конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы, отбор кандидатов был запланирован на 28 апреля, однако в Окружной админсуд поступил иск об отмене данного отбора.

В последнее время работа двух ведомств подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter