В Украине пятый день подряд дорожает валюта: курс Нацбанка

Доллар подорожал до 27,78 гривни, тогда как стоимость евро выросла до 32,19 гривни.

Национальный банк Украины на четверг, 23 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,78 гривни/доллар, то есть гривня пятый день подряд ослабла к доллару - на этот раз на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,19 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 52 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Курс регулятора

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2777,98 (22 июля – 2766,47)

100 EUR – 3218,98 (22 июля – 3167,19)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,80/27,82 гривни/доллар, к евро – 32,23/32,24 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 22 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,66 гривни/доллар, то есть гривня четвертый день подряд ослабла к доллару – на этот раз на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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