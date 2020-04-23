Шмыгаль анонсировал льготные кредиты для бизнеса "Новые деньги"

Программу льготных кредитов презентуют на следующей неделе.

Кабинет министров на следующей неделе презентует новую программу льготных кредитов для бизнеса "Новые деньги", о чем во время рабочего визита в Закарпатскую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Следующий этап – это программа "Новые деньги". Собственно, для тех людей, которые вернулись с заработков, для действующего бизнеса, который хочет удержать рабочие места. Это также будет программа льготных кредитов, как говорил президент, до 3% процентная ставка, также отсрочка выплаты тела кредита и, возможно, кредитные каникулы по процентам", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля правительство Украины объявило старт программы льготного кредитования "5-7-9". После нескольких решений Кабинет министров увеличил максимальную сумму кредита по данной программе до 3 миллионов гривень и внес ряд существенных изменений относительно компенсации ставки кредита. Как отметил Шмыгаль, внесение данных изменений фактически позволит внедрить нулевую ставку по рефинансируемым кредитам для бизнеса, чтобы снять с него тяжесть кризиса.