Во время пиратских трансляций россияне используют для донатов карточки украинских банков.

Российские зрители массово обходят международные санкции, используя пиратские трансляции для просмотра спортивных матчей и событий.

Так, с помощью этого они могут легко наблюдать за футбольными матчами всех мировых лиг, в том числе Английской Премьер лиги. Эти трансляции легко ведутся посредничеством соцсетей типа Вконтакте.

А для поощрения и финансирования лиц, ведущих подобные запрещенные трансляции и стримы, используется система донатов и денежных переводов. Важным является то, что для этого используют и карточки украинских банков. Так, в частности во время трансляции матча между Манчестер Сити и лондонским Арсеналом, который проходил 26 апреля, зрители имели возможность сбросить донат для российского траслировщика на карту украинского Monobank. Отметим, что возможность была доступна на протяжении всей трансляции.

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Соответственно была проверена и подтверждена возможность скинуть средства на данную карточку, которая принадлежит конкретному лицу.

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