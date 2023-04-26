Российские зрители массово обходят международные санкции, используя пиратские трансляции для просмотра спортивных матчей и событий.
Так, с помощью этого они могут легко наблюдать за футбольными матчами всех мировых лиг, в том числе Английской Премьер лиги. Эти трансляции легко ведутся посредничеством соцсетей типа Вконтакте.
А для поощрения и финансирования лиц, ведущих подобные запрещенные трансляции и стримы, используется система донатов и денежных переводов. Важным является то, что для этого используют и карточки украинских банков. Так, в частности во время трансляции матча между Манчестер Сити и лондонским Арсеналом, который проходил 26 апреля, зрители имели возможность сбросить донат для российского траслировщика на карту украинского Monobank. Отметим, что возможность была доступна на протяжении всей трансляции.
Соответственно была проверена и подтверждена возможность скинуть средства на данную карточку, которая принадлежит конкретному лицу.
Санкции против российского футбола - детали
УЕФА запретила участие российских команд в турнирах под его эгидой. Ранее ФИФА дисквалифицировал Россию, присудив ей техническое поражение в отборе на ЧМ-2022 против сборной Польши.
Россия начала угрожать ФИФА выходом из организации из-за своего отстранения.