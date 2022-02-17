Причиной увольнения Сенниченко могла стать общая эффективность ФГИУ в период его руководства.

В Верховной Раде 318 народных депутатов проголосовали за отставку Дмитрия Сенниченко с поста главы Фонда госимущества.

Издание "Апостроф" исследовало предполагаемые причины его увольнения, в частности, речь идет о неудачах в продаже госимущества, коррупционных скандалах и расследованиях в его отношении.

Журналисты вспоминают, что Сенниченко был замечен в схемах по отчуждению госимущества в "Укрпочте". А будучи главой ФГИ, блокировал ввод в эксплуатацию жилья в Киеве.

В качестве его профильных провалов журналисты вспоминают приватизацию АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик"), когда вырученные 1,4 млрд грн Сенниченко называл "победой", но эксперты, а затем и правоохранители посчитали сумму заниженной. Именно поэтому 13 февраля ГБР заявило об аресте 100% акций завода и расследовании против ФГИУ - в постановлении Печерского райсуда от 26.01.2022 была указана стоимость "Большевика" в 4,5 млрд грн. Таким образом Сенниченко и ФГИУ недополучили более 3 млрд для бюджета, и такие действия могут быть трактованы согласно ч.2 ст.364 УК Украины (по этой статье предусмотрено лишение свободы сроком до 6 лет).

Еще одной причиной увольнения Сенниченко могла стать общая эффективность ФГИУ в период его руководства. Так, вместо обещанных им 12 млрд поступлений от приватизации за 2021 год, удалось набрать лишь 3 млрд.

Как показатель слабой эффективности органа журналисты вспоминают несостоявшийся аукцион на сверхприбыльный ОГХК. Три попытки его приватизировать оказались провальными.

"Центрэнерго" также стал иллюстрацией провального управления со стороны ФГИУ. Компания в 2017-18 демонстрировала прибыль до 2,5 млрд за год, а в 2019 при Сенниченко, ее убыток составил 1,98 млрд грн.

Ранее заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов рассказал о "как минимум 6 уголовных расследованиях" в отношении Сенниченко, и приводил список. Там были, в частности, нарушения во время приватизации, управления госимуществом и назначений в фонде.

"С системой оценки имущества были огромные проблемы, что "Большевик" продали в три раза дешевле реальной стоимости и что "большая приватизация" де-факто не началась", - прокомментировал Андрей Холодов увольнение Сенниченко.