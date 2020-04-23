Профильному комитету Рады осталось рассмотреть менее тысячи поправок в законопроект о банках

Рассмотрение поправок продолжится 27 апреля.

Комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики осталось рассмотреть менее тысячи поправок в законопроект о банковском регулировании.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета, заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Сегодня очень эффективно поработали над банковским законопроектом. 94% уже пройдено и остановились мы на 15631 поправке. Осталось лишь 8 абзацев. Продолжим в понедельник с 10:00. Похоже, что это будет финальное заседание по этому вопросу", - написал он.

Депутат отметил, что есть блок поправок относительного нотариального удостоверения и отмены назначенных открытых торгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц, к которым Комитет еще вернется в конце рассмотрения, но "общая ситуация понятна".

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д), необходимый для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Законопроект предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время документ четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

16 апреля председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что на тот момент в законопроекте о банковском регулировании предлагалось отклонить 4 тысячи 770 поправок.

Всего в законопроект подано 16 тысяч 572 поправки.