"ПриватБанк" запустит антикризисную поддержку малого бизнеса

Банк рассмотрит возможность финансирования не менее 50 тысяч предпринимателей и компаний.

"ПриватБанк" запустит новые антикризисные программы финансирования малого бизнеса в 2020 году, в том числе в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%".

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Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на руководителя направления "Малый и средний бизнес" Сергея Клюева.

Согласно сообщению, по предварительным оценкам в рамках антикризисной программы "ПриватБанк" сможет рассмотреть финансирование не менее 50 тысяч компаний и предпринимателей малого и среднего бизнеса, которых он обслуживает.

"В том числе это касается программы рефинансирования уже выданных кредитов на развитие малого бизнеса, а также льготного финансирования оборотного капитала для предприятий медицинского и аграрного сектора. Чтобы стать участником программы, достаточно подать заявку онлайн на специальной странице сайта банка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" с учетом экономических условий, вызванных последствиями пандемии коронавируса, вводит дополнительные кредитные каникулы для заемщиков по программам кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости".